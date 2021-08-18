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Kopenhag kafilesi Sivas’a geldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın DG Sivasspor ile karşılaşacak Danimarka temsilcisi Kopenhag, Sivas’a geldi.

Spor 18.08.2021, 15:11
Kopenhag kafilesi Sivas’a geldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın DG Sivasspor ile karşılaşacak Danimarka temsilcisi Kopenhag, Sivas’a geldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi ply-off turu ilk maçında Sivasspor ile karşılaşacak olan Kopenhag, özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na ulaştı. Kafiledekiler, pasaport işlemlerinin ardından kendilerini bekleyen otobüsle havalimanından ayrılarak kamp yapacağı otele geçti.

Kopenhag, Sivasspor maçının hazırlıklarını bu akşam, müsabakanın oynanacağı Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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