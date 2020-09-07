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Konyaspor’un genç kalecisi hayatını kaybetti
KONYASPOR'UN U19 TAKIMI KALECİSİ MUSTAFA BERZAN TEKBAŞ HAYATINI KAYBETTİ.
Spor 07.09.2020, 15:22
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Konyaspor’un U19 takımı kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti.
Konyaspor’un 19 yaş altı takım kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kulüpten yapılan açıklamada, Tekbaş’ın Alanya’da denizde yaşadığı kaza sonucu bir süredir hastanede tedavi gördüğü belirtildi.
Açıklamada, "19 yaş altı takım kalecimiz Mustafa Berzan Tekbaş, hayatını kaybetmiştir. Futbolcumuza Allah’tan rahmet, ailesi başta olmak üzere Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" denildi.
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