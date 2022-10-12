Konyaspor’un Gaziantep FK maçı hazırlıkları devam ediyor

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma ile başladı. Daha sonra futbolcular taktik çalışma gerçekleştirdi. İdman çift kale maç ile sona erdi.