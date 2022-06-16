banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kırgızistan’da 6’ncı Türk Filmleri Haftası başladı
Kırgızistan’da 6’ncı Türk Filmleri Haftası başladı
TİM’de Mustafa Gültepe dönemi başladı
TİM’de Mustafa Gültepe dönemi başladı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Konyaspor’un BATE Borisov maçı Konya’da oynanacak

Konyaspor, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçında deplasmanda oynayacağı BATE Borisov maçının Konya’da oynanacağını duyurdu.

Spor 16.06.2022, 23:08
Konyaspor’un BATE Borisov maçı Konya’da oynanacak

Konyaspor, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçında deplasmanda oynayacağı BATE Borisov maçının Konya’da oynanacağını duyurdu.

Konyaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kulübümüzün, uzun uğraş ve müzakereleri sonuç vermiş, deplasmanda oynamamız gereken UEFA Konferans Ligi 2. Ön eleme turu müsabakasının Konya’da oynanmasına UEFA tarafından karar verilmiştir. Buna göre, BATE Borisov-Konyaspor maçı 21 Temmuz Perşembe günü seyircisiz olarak Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacaktır. Talebimize olumlu cevap veren BATE Borisov Kulübü’ne ve UEFA yetkililerine teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Yorumlar (0)
21°
açık