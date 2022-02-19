Konyasporlu Oyunculardan Epilepsi Farkındalık Mesajı

İttifak Holding Konyaspor, Türk Epilepsi ile Savaş Derneği'nin Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasına destek oldu. İttifak Holding Konyasporlu oyuncular Kasımpaşa ile yaptıkları Spor Toto Süper Lig maçında sahaya, "Farkında Ol, Destek Ol, Epilepsi İçin Bak” yazılı pankartla çıktı.

İttifak Holding Konyaspor, Dünya Epilepsi Günü kapsamında epilepsi hastalarının toplumda karşılaştıkları ön yargılara dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasına anlamlı bir destek verdi.

Epilepsi farkındalığında benim de bir katkım olsun diyorsanız Türk Epilepsi ile Savaş Derneği sizi, Epilepsi İçin Bak Instagram sayfasında yer alan #MorGözlük filtresiyle kendi fotoğrafını çekip farkındalık mesajları, #EpilepsiİçinBak ve #UzunLafınKısası etiketleriyle sosyal medya hesaplarında paylaşmaya ve farkındalığın bir parçası olmaya davet ediyor.