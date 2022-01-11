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Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık hayatını kaybetti
Süper Lig'de Konyaspor forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Niğde yolunda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan araçta yalnız seyahat eden Çalık'ın yaşamını yitirdiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Milli formayı da terleten Çalık, geçtiğimiz yıl Galatasaray'dan transfer edilmişti.
Spor 11.01.2022, 10:52 11.01.2022, 11:58
GALATASARAY'DAN KONYASPOR'A TRANSFER OLMUŞTU
Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.
ARAÇTA YALNIZ SEYAHAT EDİYORDU
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İşte kaza yerinden görüntüler;