Konyaspor’dan 5 atık pil getirene maç bileti

Konyaspor ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği "Doğanın pili bitmesin" projesi ile 5 atık pil getirene maç bileti veriliyor.

Konyaspor, ’Çevre, geleceğe mirastır’ düşüncesiyle harekete geçerek önemli bir projeye imza attı. Kulüp ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği "Doğanın pili bitmesin" projesi dahilinde bugün Beşiktaş maçı için 5 adet atık pili stadyum yanına kurulan çevre standına bırakan taraftarların Passolig kartlarına maç bileti yüklendi. Proje hakkında açıklama yapan Konyaspor Başkanı Fatih Özgökcen, "Geçen yıl yaptığımız yeşil tribün çalışmamız vardı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz projede hem sosyal sorumluluk projesi hem de bir farkındalık oluşturmak adına böyle bir çalışma yürüttük. 23 binin üzerinde pet şişeyi dönüşüm sağlayarak gelen misafirlerimizi Konyaspor maçlarımızda ağırladık. Tabii bu marifet iltifata tabidir, bunu her zaman söylüyoruz. Hem maç izlediler hem de bir katkı sağlamış oldular. Bugün de ’Doğanın pili bitmesin’ dönüşüm projesiyle yeni bir uygulamayı başlatıyoruz. Burada 5 adet pil getireni, yine maçımızda misafir edeceğiz. İnşallah bunun da yeni bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu düşünüyorum. Burada önemli olan hem Konyaspor’a katkı sağlamak hem de çevremize biraz katkı sağlamak. Bu noktada özellikle Konyalı hemşehrilerimizden bize destek olmalarını arzu ediyoruz. Yaşanabilir çevreyi hep beraber oluşturmamız lazım. Bunu yaptığımız taktirde gençlerimize daha güzel yarınlar bırakabiliriz. Bunun için sadece biz değil, herkesin bir gayret göstermesi zorunlu diye düşünüyorum. Baktığınız zaman başlayalı 2 gün oldu 600’ün üzerinde bilet satılmış, bu proje pet şişe projesini biraz daha geride bıraktı gibi. İnşallah önümüzdeki maçta daha fazla artarak devam eder” şeklinde konuştu.