banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yıldırım düşmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti
Yıldırım düşmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti
Ürdün'de darbe girişimi davasında karar
Ürdün'de darbe girişimi davasında karar
Türk müteahhitler 500 Milyar Dolar Hedefine koşuyor
Türk müteahhitler 500 Milyar Dolar Hedefine koşuyor
Prof. Dr. Ceyhan’dan Bakan Koca’nın açıklamasına tepki!
Prof. Dr. Ceyhan’dan Bakan Koca’nın açıklamasına tepki!

Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdüren Konyaspor, günün ilk çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

Spor 12.07.2021, 13:04
Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
banner502

2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdüren Konyaspor, günün ilk çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde, Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenman ısınma hareketleri ve çabukluk çalışması ile başladı. Antrenman daha sonra topla oyun ve pas çalışması ile devam etti. Oyuncular, antrenmanı çift kale maç ile sonlandırdı.

İdmana, tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Marin Anicic, Musa Çağıran, Alper Uludağ ile Serdar Gürler katılmadı.
Yorumlar (0)
30°
az bulutlu
banner501