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Bakan Koca: "Mevcut aşıların sürelerine riayet edilerek kullanılması yeni varyanta karşı da etkili olabilecektir. Mevcut durum değerlendirildiğinde aşıların etkisini kısıtlayan bir durum öne çıkmamaktadır. Vatandaşlarımızın aşılarını tamamlaması son
Sağlık Bakanı Koca, “Yeni varyantın virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı anlaşılmıştır. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır. Ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur.”
Konyaspor’da, Vanspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur maçında yarın Vanspor ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Spor 01.12.2021, 20:39
Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur maçında yarın Vanspor ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra futbolcular, 5’e 2 pas çalışması yaptı. İdman, taktik çalışmanın ardından oynanan oyun ile tamamlandı.
Konya Büyükşehir Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada Emre Kargın düdük çalacak.