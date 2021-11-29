Konyaspor’da, Vanspor FK maçı hazırlıkları başladı

Konyaspor, perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu’nda Vanspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenman pas çalışması ile başladı. İdman daha sonra topla oyunla devam etti. Oyuncular çalışmayı çift kale maç ile tamamladı. Lig maçında forma giyen futbolcular ise yenileme çalışması yaptı.