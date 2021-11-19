Konyaspor’da Sehic ve Rahmanovic ile sözleşme yenilendi

Konyaspor, başarılı file bekçisi İbrahim Sehic ile Amar Rahmanovic’in sözleşmelerini 2 yıl uzattı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda basına kaplı gerçekleşen imza töreninde Bosnalı oyuncular İbrahim Sehic ve Amar Rahmanovic kendilerini 2 yıl daha yeşil-beyazlı formayı giydirecek sözleşmeyi imzaladı.

İbrahim Sehic, yeni kontrat imzaladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, “Bir sezon daha Konyaspor’da kalacağım. Bu büyük takım ve güzel taraftarlar için elimden geleni yapacağım. Hedefimize gelecek olursak sezon sonunda en yukarlara tutunmak istiyoruz. Mümkün olursa Avrupa’ya gitmek istiyoruz" dedi.

Amar Rahmanovic ise, "Konyaspor takımının bir parçası olmaktan çok mutluyum. Bu harika takımın iyi oyuncularıyla mücadele edeceğim için çok şanslıyım. Taraftarlarımızı mutlu etmek için daha çok çalışacağım" şeklinde konuştu.