Konyaspor’da sağlık kontrolleri başladı

Yeni sezon hazırlıklarına start veren Konyaspor’da, futbolcular sağlık kontrolünden geçmeye başladı.

2021-2022 sezonu hazırlıklarına Salı günü yaptığı antrenmanla başlayan Konyaspor’da oyuncular yeni sezon öncesi sağlık kontrollerinden geçmeye başladı. Takımda Guilherme Sitya, Amar Rahmanovic, Ahmet Karademir, Doğan Can Gölpek, Deniz Ertaş ve Mehmet Erdoğan’ın Medicana Konya Hastanesi’nde yapılan kontrollerinde kan ve idrar örnekleri alınırken, EKG ve akciğer grafikleri çekildi. Efor testine tabi tutulan oyuncular, ayrıca ortopedi ve dahiliye servislerinde de kontrollerden geçti.

Yeşil-beyazlılarda sağlık kontrolleri yarın da devam edecek.