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Konyaspor’da Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam ediyor

Konyaspor, Süper Lig’in 9. haftasında iç sahada oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti.

Spor 17.11.2020, 19:22
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Konyaspor’da Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam ediyor

Konyaspor, Süper Lig’in 9. haftasında iç sahada oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman, kuvvet ve ağırlık çalışması ile devam etti. Tedavileri tamamlanan Amir Hadziahmetovic, Uğur Demirok, Marko Jevtovic ve Artem Kravets takımla, Samuel Eduok ise takımdan ayrı fizyoterapist yönetiminde çalıştı. Oyuncular, topla oyunun ardından yapılan koşu çalışması ile antrenmanı tamamladı.
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