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Konyaspor’da izokinetik ve kuvvet testleri yapıldı
KONYASPOR'DA OYUNCULARA İZOKİNETİK VE KUVVET TESTLERİ YAPILDI.
Spor 25.08.2020, 15:31
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Konyaspor, kulüp bünyesindeki Konya Lab. çalışmaları ve “Yaralanma Riski Değerlendirme Protokolleri” çerçevesinde gerçekleştirilen izokinetik ve kuvvet testleri başladı.
Baş fizyoterapist Ahmet Bayrak gözetimindeki testlerde ilk grup oyunculara bacak kuvvet asimetrisi ve yaralanma riskleri hakkında bilgiler verilerek bu doğrultuda kendilerine gerekli kuvvet programlarının oluşturulacağı ifade edildi.
Konyaspor’da izokinetik ve kuvvet testleri, yarın ikinci gruba uygulanarak devam edilecek.
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