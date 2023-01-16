Konyaspor’da İlhan Palut ile yollar ayrıldı

Konyaspor’da, Teknik Direktör İlhan Palut ile yollar ayrıldı. Kulüp tarafından resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Konyaspor’da yönetim, Teknik Direktör İlhan Palut ile yollarını ayırma kararı aldı. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, tarafların fesih konusunda mutabakata vardığı öğrenildi.

Palut yönetimindeki Konyaspor, son olarak evinde Beşiktaş’a uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup olmuştu.

İki yıl önce Konyaspor’da göreve başlayan başarılı teknik direktör, yeşil-beyazlılarla çıktığı 82 maçta 37 galibiyet, 26 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı.