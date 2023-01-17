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Konyaspor’da İlhan Palut dönemi resmen sona erdi

Konyaspor, Teknik Direktör İlham Palut ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Spor 17.01.2023, 13:05
Konyaspor’da İlhan Palut dönemi resmen sona erdi

Konyaspor, Teknik Direktör İlham Palut ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Konyaspor’da İlhan Palut dönemi resmen sona erdi. Kulübün sosyal medya hesabından, “Teşekkürler İlhan Palut” notuyla yapılan açıklamada, “Kulübümüze 2 sene boyunca başarıyla hizmet eden Teknik Direktörümüz İlhan Palut ile yollarımızı ayırdık. İlhan Palut ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” denildi.

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