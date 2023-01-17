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Konyaspor’da İlhan Palut dönemi resmen sona erdi
Konyaspor, Teknik Direktör İlham Palut ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Spor 17.01.2023, 13:05
Konyaspor, Teknik Direktör İlham Palut ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Konyaspor’da İlhan Palut dönemi resmen sona erdi. Kulübün sosyal medya hesabından, “Teşekkürler İlhan Palut” notuyla yapılan açıklamada, “Kulübümüze 2 sene boyunca başarıyla hizmet eden Teknik Direktörümüz İlhan Palut ile yollarımızı ayırdık. İlhan Palut ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” denildi.