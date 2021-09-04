Konyaspor’da hazırlıklar sürüyor

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yarın hazırlık maçında Gençlerbirliği’ni konuk edecek Konyaspor, günü öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla değerlendirdi.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve çabukluk çalışması ile başladı. Antrenman, taktik çalışma ile devam etti. Futbolcular, antrenmanı çift kale maç ile tamamladı. Çalışmalara ülke milli takımlarında bulunan oyuncular katılmadı.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 17.00’da oynanacak hazırlık maçında 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği’ni ağırlayacak.