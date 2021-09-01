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Konyaspor’da hazırlıklar başladı

Konyaspor, Süper Lig’in 4. haftasında evinde Altay’ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına sabah yapılan antrenmanla başladı.

Spor 01.09.2021, 13:36
Konyaspor’da hazırlıklar başladı

Konyaspor, Süper Lig’in 4. haftasında evinde Altay’ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına sabah yapılan antrenmanla başladı.

Süper Lig’de milli takım arasına 3 maçta topladığı 7 puanla ve averajla 5. sırada giren Konyaspor’da dört günlük izin sona ererken, hazırlıklar sabah saatlerinde yapılan antrenmanla start aldı. Kayacık Tesisleri’nde, Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, mobilizasyon çalışması ile başladı. Oyuncular daha sonra antrenmanı 15 dakikalık koşu çalışması ile tamamladı. Antrenmana, ülkelerinin milli takımlarında bulunan İbrahim Sehic, Amir Hadziahmetovic, Zymer Bytyqi ve Sokol Cikalleshi katılmadı.

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