Konyaspor’da, Hatayspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında yarın deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kayacık Tesisleri’nde, Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. İdman daha sonra 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, antrenmanı taktik çalışma ile tamamladı. Antrenmana tedavisine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Oğulcan Ülgün katılmadı.

Yarın Yeni Hatay Stadyumu’nda saat 17.00’de başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.