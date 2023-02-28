Konyaspor’da Giresunspor maçı hazırlıkları devam etti

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Giresunspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. İdman daha sonra pas oyunu ile devam etti. Futbolcular antrenmanı hücum çalışmasıyla tamamladı.

Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.