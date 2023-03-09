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Konyaspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları devam etti
Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Spor 09.03.2023, 13:52
Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Kayacık Tesisleri’nde, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic gözetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra futbolcular, dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi. İdman, iki grup halinde 5’e 2 ve dar alanda pas çalışmasıyla sona erdi.
Yeşil-beyazlılar, çalışmalarına bugün akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenman ile devam edecek.