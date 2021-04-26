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Konyaspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor

Konyaspor, Süper Lig’in 38. haftasında çarşamba günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yapılan antrenmanla devam etti.

Spor 26.04.2021, 20:42
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Konyaspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor

Konyaspor, Süper Lig’in 38. haftasında çarşamba günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yapılan antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenmanda daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular savunma ve hücum organizasyonları ile gol çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.
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