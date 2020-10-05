Konyaspor’da çifte imza

Konyaspor, Ahmet Çalık ve Eray Birniçan’ı renklerine bağladı.

Konyaspor kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, milli stoper Ahmet Çalık ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ve 6 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Ahmet Çalık’ın yanı sıra daha önce Konyaspor U21, Samsunspor, Gaziantep, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Alanyaspor gibi takımlarda eldiven giyen Eray Birniçan ile de 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Eray Birnican Konyaspor’da 34 numaralı formayı giyecek.