Konyaspor’da Başakşehir maçı hazırlıkları devam ediyor

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında pazar günü M. Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetimindeki antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular dar alanda pas ve şut çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve ferdi çalışmalarla tamamlandı.

Yeşil-beyazlılar hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.