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Konyaspor yeni sezon için güç topluyor
KONYASPOR, GÜNE SABAH SAATLERİNDE YAPILAN KUVVET, ÇABUKLUK VE DAYANIKLILIK ÇALIŞMASI İLE BAŞLADI.
Spor 26.08.2020, 14:36
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Konyaspor, Kayacık Tesisleri’nde devam eden yeni sezon hazırlıklarında güne sabah saatlerinde yapılan kuvvet, çabukluk ve dayanıklılık çalışması ile başladı.
Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplara ayrılan oyunculardan ilk grup salonda core, ısınma ve kuvvet, ikinci grup ise saha içerisine kurulan parkurlarda çabukluk ve dayanıklılık çalışması yaptı.
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