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Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına yarın başlıyor
Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı ilk antrenmanla başlayacak.
Spor 28.06.2021, 18:34
Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı ilk antrenmanla başlayacak.Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yarın 2021-2022 sezonunun hazırlıklarına başlayacak. Kayacık Tesisleri’nde toplanacak yeşil-beyazlı ekip, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde ilk idmanını gerçekleştirecek. Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını 18 Temmuz’a kadar Konya’da sürdürecek olan Konyaspor, 2. etap çalışmalarını ise 21 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında Erzurum’da gerçekleştirecek.