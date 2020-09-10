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Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

DAR ALANDA MİNYATÜR KALELERDE TAKTİK ÇALIŞMA VE TOPLA OYUN YAPAN OYUNCULAR, ANTRENMANI ÇİFT KALE MAÇ İLE TAMAMLADI.

Spor 10.09.2020, 13:48
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Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Süper Lig 2020-2021 Sezonu’nun ilk haftasını bay geçecek olan Konyaspor, hazırlıklarına yapılan antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri’nde, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman daha sonra topla yapılan çabukluk çalışması ile devam etti. Bosna Hersek Milli Takımı’ndan dönen oyuncular Amir Hadziahmetovic, Deni Milosevic ve İbrahim Sehic ise takımdan ayrı olarak çalıştı. Dar alanda minyatür kalelerde taktik çalışma ve topla oyun yapan oyuncular, antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.

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