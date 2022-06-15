Konyaspor ve Başakşehir’in rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 2022-2023 sezonu 2. Eleme Turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde yapıldı. Spor Toto Süper Lig 3.’sü Konyaspor ve 4.’sü Medipol Başakşehir’in de bu turdaki rakipleri belli oldu. Başakşehir, İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile, Konyaspor da Balarus ekibi BATE Borisov’la eşleşti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nun ilk karşılaşmaları 21 Temmuz, rövanşları ise 28 Temmuz’da oynanacak.