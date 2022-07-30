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Konyaspor, Vaduz maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Perşembe günü deplasmanda Lihtenştayn temsilcisi Vaduz ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Spor 30.07.2022, 19:54
Konyaspor, Vaduz maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Perşembe günü deplasmanda Lihtenştayn temsilcisi Vaduz ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda BATE Borsiov maçında ilk 11’de başlayan futbolcular düz koşu yaptı. Diğer oyuncular ise aktivasyon ve core ısınma çalışması yaptı. Dar alanda oyun ile devam eden idman, çift kale maç ile sona erdi.

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