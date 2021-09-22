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Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, yarın oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Spor 22.09.2021, 17:18
Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, yarın oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Konyaspor, Süper Lig’in 6. hafta maçında 23 Eylül Perşembe günü kendi sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlılar yaptığı son antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. 5’e 2 ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Konya Büyükşehir Stadında saat 17.00’da başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.

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