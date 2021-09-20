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Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Süper Lig’in 6. hafta mücadelesinde perşembe günü Trabzonspor ile iç sahada oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Spor 20.09.2021, 17:39
Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Süper Lig’in 6. hafta mücadelesinde perşembe günü Trabzonspor ile iç sahada oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve 4’e 1 oyun ile başladı. Antrenman daha sonra tempolu koşu çalışması ile devam etti. Çalışma, 3’er dakikalık 4 set üzerinden oynanan çift kale maç ile sona erdi. Giresunspor mücadelesinde ilk 11’de forma giyen oyuncuları ise yenileme çalışması yaptı.

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