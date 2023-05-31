Konyaspor tesislerine 2 yeni çim saha

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konyaspor’un Kayacık Tesisleri’ne 2 adet çim saha kazandırıyor. Konya’nın en büyük markalarından olan Konyaspor’a katkı sağlamaya devam ettiklerini belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Takımımızın daha iyi şartlarda antrenman yapması ve başarılı olması için üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaspor’un Kayacık Tesisleri’ne 2 adet çim saha yapılıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın spor altyapısını daha iyi hale getirmenin Büyükşehir Belediyesi olarak en çok önem verdikleri konuların başında geldiğini söyledi. Geçtiğimiz yıl İslami Dayanışma Oyunları’na ev sahipliği yapan Konya’nın 2023 Dünya Spor Başkenti olduğunu kaydeden Başkan Altay, her geçen gün güçlenen spor altyapısıyla Konya’nın önemli bir spor şehri haline geldiğini ifade etti. Konya’nın en büyük markalarından olan Konyaspor’a belediye olarak desteklerinin devam ettiğini vurgulayan Başkan Altay, “Konyaspor’umuzun Kayacık Tesisleri’nde bulunan 4 adet saha artık yetersiz kalmaya başlamıştı. Belediye olarak tesislere ilave 2 çim saha daha kazandırıyoruz. Sahaların birisi tel çitli, diğerini de rüzgar kırıcılı olacak şekilde yapıyoruz. 4 katman dolgu malzemesi, drenaj kanalları, sulama sistemleri gibi imalatlar devam ediyor. Bunun yanı sıra sahaların sulanması için birer adet 250 tonluk su deposu, her bir saha için 4 adet 20 metre yüksekliğinde aydınlatma direkleri de olacak. Takımımızın daha iyi şartlarda antrenman yapması ve başarılı olması için üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye devam edeceğiz. Takımımıza ve şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.