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Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Süper Lig’in 34. haftasında yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor 10.04.2021, 16:08
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Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Süper Lig’in 34. haftasında yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Konyaspor, Süper Lig’in 34. hafta maçında yarın Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlı ekip, deplasmanda oynayacağı maçın son çalışmasını öğle saatlerinde Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak olan maçta Zorbay Küçük düdük çalacak.
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