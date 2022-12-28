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Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasını bay geçen Konyaspor, 4 Ocak Çarşamba günü evinde oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Spor 28.12.2022, 20:04
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasını bay geçen Konyaspor, 4 Ocak Çarşamba günü evinde oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı. Daha sonra futbolcular 5’e 2 pas çalışması yaptı. İdman, düz koşu ile tamamlandı. Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.