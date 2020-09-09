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Konyaspor salonda kuvvet çalıştı
KONYASPOR, YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA SALONDA YAPTIĞI KUVVET ÇALIŞMASI İLE DEVAM ETTİ.
Spor 09.09.2020, 17:16
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Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına salonda yaptığı kuvvet çalışması ile devam etti.
Hazırlıklarını Kayacık Tesisleri’nde yaptığı antrenmanlarla sürdüren Konyaspor, güne sabah salonda yaptığı kuvvet çalışması ile başladı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, milli takımdan dönen Nejc Skubic de katıldı. Sahada yapılan koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanın ikinci bölümünde, salona geçen oyuncular gruplar halinde kuvvet çalışması yaptı.
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