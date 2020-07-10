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Konyaspor: "Kural açıktır, hakem hatası yoktur, maç tekrar edilmelidir"

KONYASPOR, GAZİANTEP FK İLE DÜN AKŞAM OYNANAN KARŞILAŞMAYA İLİŞKİN, "KURAL AÇIKTIR. HAKEM HATASI YOKTUR, MAÇ TEKRAR EDİLMELİDİR" AÇIKLAMASINDA BULUNDU.

Spor 10.07.2020, 13:51
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Konyaspor: "Kural açıktır, hakem hatası yoktur, maç tekrar edilmelidir"

Konyaspor, Gaziantep FK ile dün akşam oynanan karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek’in VAR uyarısıyla küme düşme sıralamasını doğrudan etkileyen yanlış bir karar verdiğini savunarak, "Kural açıktır, hakem hatası yoktur, maç tekrar edilmelidir" açıklamasını yaptı.

Konyaspor Kulübü’nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gaziantep FK ile dün akşam oynadığımız karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek VAR uyarısıyla küme düşme sıralamasını doğrudan etkileyen yanlış bir karar vermiştir. Müsabakanın son dakikalarına 1-0 önde girmişken maçın hakeminin verdiği kararla bir şehrin kaderiyle oynanmıştır. Karşılaşmanın 84. dakikasında cereyan eden pozisyonla ilgili kural açıktır. IFAB’ın yayınladığı 2019-2020 oyun kurallarının 103. sayfasında yer alan Faul ve Fena Hareketler başlığının ’topu elle tutmak’ bölümünde çok net bir şekilde; ’Eğer top bir oyuncunun eline/koluna aşağıdaki durumlarda temas ederse bu durum genellikle bir ihlal teşkil etmez. Oyuncunun kendi kafasından ya da vücudundan (ayağı da dahil olmak üzere) doğrudan gelirse..." maddesi yer almaktadır. 104. sayfada yer alan ve kulübümüzün itirazını haklı çıkaran maddenin bir önceki bendinde ise; ’Eğer oyuncu aşağıdakileri yaparsa, bu durum genellikle ihlal teşkil eder; Oyuncu topa eli/kolu ile dokunduğunda, el/kol oyuncunun vücudunu doğal olmayan şekilde büyüttüyse, el/kol seviyesi omuz seviyesinin üstündeyse/aşıyorsa (oyuncu bilerek topla oynadıktan sonra top eline/koluna dokunmadıkça), eğer top oyuncuya yakın olan başka bir oyuncunun kafası veya vücudu (ayağı da dahil) yoluyla ’doğrudan’ oyuncunun eline/koluna temas etse bile, yukarıdaki ihlaller uygulanacaktır’ denilmektedir. El/kol seviyesi omuz seviyesinin üstündeyse/aşıyorsa ve el/kol oyuncunun vücudunu doğal olmayan şekilde büyüttüyse hükümleri de futbolcumuz Volkan Fındıklı’nın ’doğrudan eline çarpmadığı için’ değerlendirme dışındadır. Buradaki maddelerin hiç birinde savunma oyuncusunun kafasından, vücudundan ya da ayağından sekip kola veyahut ele çarpmasından bahsedilmemektedir. Maddede yer alan ’doğrudan’ ifadesi esas alınması gereken konudur" denildi.

"Tek derdimiz hakkımızı aramak"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi.

"Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor maçında penaltı verilen pozisyonda top rakip oyuncunun ayağından çıktıktan sonra hiç kimseye temas etmeden ’doğrudan’ futbolcumuz Volkan’ın eline çarpmamıştır. Bu yüzden spor kamuoyunda yapılan yorumlar ve bahse konu maddeler bu pozisyon için kesinlikle geçerli değildir. Oyunun 84. dakikasında yaşanan pozisyonu bire bir tarif eden madde ’oyuncunun kendi kafasından ya da vücudundan (ayağı da dahil olmak üzere) doğrudan gelirse’ ihlal teşkil etmez’ maddesidir. Burada da aslolan savunma oyuncusunun ayağından, kafasından ve vücudundan sekerek doğrudan eline/koluna temas etmesidir. Tıpkı bu maddede olduğu gibi top, rakip futbolcudan çıktıktan sonra direkt olarak ele temas etmemiş, oyuncumuzun sol ayağına dokunup yükseklik kazandıktan sonra eline doğrudan çarpmıştır. Hakem Hüseyin Göçek burada kesinlikle kural hatası yapmıştır. Kural tartışmaya ve yoruma mahal vermeyecek kadar açıktır. Hakem hatasından bahsetmek de mümkün değildir. VAR incelemesi, pozisyonu tüm açıklığı ile görme, dolayısı ile topun oyuncumuzun ayağından geldiğini de açıkça görme imkanı tanımaktadır. Hakem bu durumu şüphesiz açıkça görmesine rağmen hatalı karar vererek hakem hatası değil kural hatası gerçekleştirmiştir. Kulübümüz böylesine hayati bir müsabakada yapılan kural hatası yüzünden kazanacağı maçı mağlubiyetle tamamlamak zorunda kalmıştır. Hüseyin Göçek daha önce de maçlarımızda tartışmalı kararlara imza atmıştır. Burada karşılaşmanın hakemiyle ilgili çok ağır ifadeler kullanabilirdik ancak tek derdimiz hakkımızı aramak ve nihayetinde adaletin gecikmeden bir an önce tecelli etmesidir. İttifak Holding Konyaspor Kulübü olarak maçın kesinlikle tekrar edilmesini, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu üyelerinin de ellerini vicdanlarına koyarak ivedi ve adil şekilde karar vermelerini bekliyoruz. Konu hakkında gün içinde bütün detayların yer aldığı başvurumuzu federasyonumuza yapacağız. Daha önce defalarca maçlar tekrar edildi. Böylesine hayati bir konuda benzer bir kararın çıkması aynı zamanda spor kamuoyunun vicdanının rahatlatılması ve kulübümüze gönül vermiş yüz binlerce taraftarımızın yaralarının daha fazla kanatılmaması için de son derece önemlidir."

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