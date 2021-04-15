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Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Konyaspor, Süper Lig’in 35. haftasında yarın evinde Kayserispor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Spor 15.04.2021, 17:51
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Konyaspor, Süper Lig’in 35. haftasında yarın evinde Kayserispor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Konyaspor, 40 puanla 12. sırada girdiği Süper Lig’in 35. haftasında yarın Kayserispor’u konuk edecek. Yeşil-beyazlı takım, karşılaşmanın son çalışmasını Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde yaparak hazırlıklarını tamamladı.Konya Büyükşehir Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak maçta Ali Şansalan düdük çalacak.