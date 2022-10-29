Konyaspor - Kasımpaşa maçının son dakikalarında tartışma çıktı

Konyaspor’un Kasımpaşa’yı konuk ettiği karşılaşmanın uzatma dakikalarında iki takım oyuncuları arasında çıkan gerginlik yedek kulübelerine taşındı.

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Konyaspor, Kasımpaşa’yı konuk etti. Konuk ekip 50. dakikada Hajradinovic’in golüyle öne geçerken, Konyaspor ise 82. dakikada Guilherme’nin attığı golle eşitliği sağladı. Maç bu skorla sonuçlanırken, karşılaşmanın duraklama dakikalarında iki takım futbolcuları arasında gerginlik meydana geldi. Yaşanan tartışmaya yedek kulübeleri de dahil olarak arbede oluştu. Bir süre devam eden gerginlik sonrası iki taraf da sakinleşti.