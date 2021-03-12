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Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti
Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Konyaspor, hazırlıklarına devam etti.
Spor 12.03.2021, 15:55
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Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Konyaspor, hazırlıklarına devam etti.Yeşil-beyazlılar günü Kayacık Tesislerinde öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmana, tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Alper Uludağ, Marin Anicic, Barış Yardımcı katılmadı. Antrenman, taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi.