Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Cuma günü iç sahada Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışması ile başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, dönüşümlü olarak topla oyun ve 5’e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman, hücum-savunma organizasyon çalışması ile sona erdi. Abdülkerim Bardakçı ise takımdan ayrı olarak atletik performans antrenörü yönetiminde çalıştı.