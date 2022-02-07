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Konyaspor, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
Konyaspor, yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Spor 07.02.2022, 14:55
Konyaspor, yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular, daha sonra taktik çalışma ve 5’e 2 pas çalışması yaptı. İdman, oynanan çift kale maç ile tamamlandı.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda yarın saat 17.30’da başlayacak karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak.