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Konyaspor, Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Konyaspor, Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Spor 06.01.2021, 18:26
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Konyaspor, Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.Süper Lig’de 17. haftayı 4-3’lük Galatasaray galibiyetiyle kapatan Konyaspor, ara vermeden yaptığı antrenmanla 18. haftada deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı ve 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Galatasaray maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, Farouk Miya takımdan ayrı fizyoterapist yönetiminde çalıştı. Marin Anicic ve Samuel Eduok ise takımla birlikte çalıştı. Oyuncular, şut çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.
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