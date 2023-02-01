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Trabzonspor: "Kulübümüz ile Eskişehirspor Kulübü arasında Erkan Zengin transferi dolayısıyla devam eden hukuki süreç, ilgili kulübün gerekli ödemeyi bugün itibarıyla kulübümüz banka hesabına yatırması ile birlikte son bulmuştur."
Konyaspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Spor 01.02.2023, 18:58
Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Yarın saat 17.00’de Konya Büyükşehir Stadı’nda başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.