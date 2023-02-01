Konyaspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Yarın saat 17.00’de Konya Büyükşehir Stadı’nda başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.