Konyaspor, İstanbul’a gidemiyor!

Konyaspor’un, Fenerbahçe deplasmanı için gideceği uçağı şehirde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle havalanamadı.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olacak Konyaspor’un, saat 16.35’de İstanbul’a hareket etmesi planlanan uçağı yoğun kar yağışı sebebiyle havalanamadı. Daha sonra hareket saati 20.30 olarak güncellendi fakat havaalanı pistinde meydana gelen buzlanma nedeniyle kalkış yine gerçekleştirilemedi. Uçağın kalkış saati tekrar ertelenirken, yeşil-beyazlıların İstanbul’a gidememesi halinde maçın erteleneceği gündemde.