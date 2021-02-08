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Konyaspor, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
İH. Konyaspor, Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Spor 08.02.2021, 15:35
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İH. Konyaspor, Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; "Teknik direktörümüz İsmail Kartal ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Görüşmelerdeki olumlu tutumu sebebiyle Teknik Direktörümüz İsmail Kartal ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.