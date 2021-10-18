Konyaspor ilk kez kaybetti

Konyaspor, Galatasray’a 1-0 mağlup olarak bu sezon Süper Lig’de ilk yenilgisini almış oldu.

Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor’u Mostafa Mohamed’in golüyle 1-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlı ekip deplasmanda aldığı bu skorla, bu sezon Süper Lig’deki ilk yenilgisini tatmış oldu. Konyaspor, ligin geride kalan haftalarında 3 galibiyet, 5 beraberlik almıştı.