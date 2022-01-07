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Konyaspor, İlhan Palut ile sözleşme yeniledi

Konyaspor, başarılı Teknik Direktör İlhan Palut’un sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Spor 07.01.2022, 16:27
Konyaspor, İlhan Palut ile sözleşme yeniledi

Konyaspor, başarılı Teknik Direktör İlhan Palut’un sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Konya Büyükşehir Stadı Basın Toplantı Salonu’nda Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen’in katılımıyla imza töreni gerçekleştirildi. Genç Teknik Direktör İlhan Palut, 2022-2023 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere kendisini 2 yıl daha yeşil-beyazlı renklere bağlayan yeni sözleşmeyi imzaladı.

Törende konuşan Başkan Fatih Özgökçen, ligin tamamı 38 maçtan ibaret olduğunu ve bugün itibariyle de ikinci 19 maçın başladığını hatırlatarak, "Aynı disiplinle, aynı çalışma azmi, aynı dirençle biz 19 maça da hazırlanacağız. Bu noktada tabii ki herkesin desteğine de ihtiyacımız var. Sezon başında hep mütevazi bir takım kuracağız dedik. Ama bizi buralara getiren, bugün 39 puan almamızda en büyük sebep birlik ve beraberliğimizdir. Bu birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz müddetçe eminim ki Konyaspor Kulübü daha iyi yerlere de gelecektir. Mücadele eden pes etmeyen, disiplinli bir takım oluştuğu için ben başta İlhan Palut hocamıza gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü hep açıklamalarımızda o noktada beyanatta bulunmuştuk. Bizden 90 dakika mücadele eden bir takım bekleyin, başka herhangi bir şekilde bir şey beklemeyin. Çünkü o mücadele azmi devam ettiği müddetçe de takım bir yere gelecektir demiştik. Bugünkü noktada da 19 maç sonucunda Konyaspor Kulübü ligi ikinci sırada ilk yarıyı tamamladı" dedi.

Konyaspor’un, taraftarıyla bütünleşmiş bir kulüp olarak anıldığını belirten Fatih Özgökçen, "Taraftar ne kadar destek verirse Konyaspor Kulübü o kadar güzel mücadele ediyor. Son maçlarda artan bir taraftar sayısı var. İnşallah bunun Sivasspor maçıyla birlikte daha da iyi yerlere gelmesini canı gönülden arzu ediyoruz. Ben bu noktada taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Tabii ki yönetim kurulumuza da teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz günden itibaren gece gündüz demeden çalışma arzu ve hevesi içerisindeler. Hem mali açıdan hem de kulübün diğer yönetilmesi gereken işler noktasında herkes görevini layıkıyla yapıyor. 6 aylık periyot içerisinde de bunu gösterdiler. Bu noktada ben kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"2022-2023 sezonundan başlamak üzere 2 yıllık bir sözleşme imzalıyoruz"

İlhan Palut ile ilgili çok haberlerin yazıldığını söyleyen Özgökçen, "Bugün o beklenen an geldi. İnşallah bu atacağımız imza ile hocamızla 2022-2023 sezonundan başlamak üzere 2 yıllık bir sözleşme imzalıyoruz. Ben bu sözleşmenin Konyasporumuz’a, şehrimize, futbol camiasına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hocamız, bu 6 aylık süreç içerisinde şahit olduğum disiplinli çalışmayı kendisine benimsemiş bir yapıya sahip. Kendine göre ilkeleri olan, oyun stili olan, bu noktada çalışmasını tamamen Konyaspor’a yoğunlaştırmış bir yapıya sahip. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde de güzel sonuçlar alacak bir çalışma içerisine girecektir diye umut ediyorum. Atılacak imzaların takımımıza başarı ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Transfer noktasında bir isim üzerinden gitmek de yanlış"

Özgökçen, transferde Caleb Ekuban’ın isminin fazla konuşulduğunun sorulması üzerine ise, "Transfer noktasında bir isim üzerinden gitmek de yanlış. Bu ismi telaffuz ettik, görüşmelerimiz devam ediyor ama bununla alakalı biz sözleşme aşamasına geldi diye hiçbir zaman bir kelime kullanmadık. Sözleşme imzalanır bu iş o zaman ortaya çıkar. Başka görüşmelerimiz de olabilir. Mevki noktasında hocamın dediği yere belirtilen ismin dışında da transfer çalışmalarımız olabilir" dedi.

İlhan Palut ise, Konyaspor’a en az ilk geldiği gün kadar heyecanlı ve mutlu olduğunu anlatarak, “Mizaç olarak istikrarlı bir insanım. Başladığım bir iş varsa, bunu bitirene kadar mücadeleyi sürdürme isteği olan bir yapım var. Bunu da hem benim benimsediğim, hem şehir olarak, hem camia olarak benimsediğim Konya şehrinde ve Konyaspor camiasında sürdürecek olmam benim için son derece gurur ve mutluluk verici. Bu tamamen bir ekip çalışması. Başkanımız ve yönetimimiz, sahada uygulayıcı futbolcu arkadaşlarımız, benim ekibim, her ne kadar ekibin görünen yüzü ben olsam da, çok değerli bir ekiple çalışıyorum ve taraftarlarımızla el ele vermeye devam edeceğiz. Şu andaki bu güzel tabloyu sürdürebiliriz. Kontrat konuşulan bir konuydu. Ben de her ne kadar bir sosyal medyam olmasa da konuşulan ve bana yöneltilen bir konuydu. Ben olaya şöyle bakıyorum; burada şahsıma olan bir güveni hissettiğim sürece ve burada doğru işleri yapabildiğim sürece, sözleşmenin bir gün sonra bitmesi bile hiçbir şeyi ifade etmez. Ben bu işin peşinde olacağım. Diğer taraftan bunun tersi bir durum oluştuğu zaman 5 sene de sözleşmemiz olsa benim gibi bir insan için bunun bir önemi yok” şeklinde konuştu.

“Bu imzayı atmaktan son derece mutluyum”

Şu an Konyaspor’da çok iyi işler yaptıklarını kaydeden Palut, “Camiayı, şehri ben ve ekibim tamamen benimsemiş durumdayız. Ben burada sadece antrenörlük yapıyorum. Bana bu steril alan oluşturulmuş durumda. Bir futbol adamının en çok istediği noktalardan birisi bu. Ben de bugün bu imzayı atmaktan son derece mutluyum. Son günlerde çok fazla konuşulur olduk. Bugün itibariyle bunları da bitirip, aynı ciddiyetle iki gün sonra başlayacak lige, son derece hazır bir şekilde, geride bıraktıklarımızı ve başardıklarımızı unutarak çıkmamız lazım. Başta Konyaspor camiasına, yönetimimize ve bizlere hayırlı olan bir sözleşme” diye konuştu.

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