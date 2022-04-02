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Konyaspor ile Göztepe 10. randevuda

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak maçla beraber Konyaspor ile Göztepe 10. lig randevusuna çıkacak. Geride kalan maçlarda İzmir ekibinin 5’e 2 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor 02.04.2022, 13:55
Konyaspor ile Göztepe 10. randevuda

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak maçla beraber Konyaspor ile Göztepe 10. lig randevusuna çıkacak. Geride kalan maçlarda İzmir ekibinin 5’e 2 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 31. hafta maçında Konyaspor, Göztepe’yi ağırlayacak. Yarın saat 16.00’da Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda başlayacak mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. Konyaspor geride kalan 30 hafta sonunda 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 55 puan toplarken, Göztepe ise 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 17 mağlubiyet alarak 27 puan topladı. Maç öncesinde yeşil-beyazlılar 2. sırada Şampiyonlar Ligi iddiasını devam ettirmek isterken, İzmir ekibi ise 18. sırada kümede kalma mücadelesi veriyor.

10. randevu

Konyaspor ile Göztepe, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 10. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 9 maçta Konyaspor 2 kez sahadan galip ayrılırken, Göztepe ise 5 defa rakibini mağlup etti. 2 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 10 kez gol sevinci yaşarken, Göztepe 13 defa fileleri havalandırdı. İki takım Konya’da 4 kez karşı karşıya geldi. Konyaspor bu maçlarda rakibine karşı galibiyeti bulunmazken, 2 maçtan yenilgiyle ayrıldı, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor sahasındaki maçlarda 5 kez gol atma başarısı gösterirken, Göztepe 8 kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında İzmir’de oynanan karşılaşma 2-0’lık Konyaspor üstünlüğüyle bitmişti.

Konyaspor seriyi devam ettirmek istiyor

Konyaspor, Süper Lig’de İlhan Palut yönetiminde 8 maçtır kaybetmiyor. Yeşil-beyazlı ekip bu süreçte 3 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Son mağlubiyetini ise ligin ilk yarısında deplasmanda Galatasaray’a karşı 1-0’lık skorla almıştı. Konya temsilcisi Süper Lig’deki yenilmezlik serisini sürdürmeyi planlıyor.

İlhan Palut ile Stjepan Tomas 2. kez rakip

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas, bugüne kadar Süper Lig’de bir kez karşı karşıya geldi. Bu maçta da Palut, Göztepe’yi çalıştırırken, Tomas ise Çaykur Rizespor’un başında bulunuyordu. 2020 yılında Rize’de oynanan bu maçta Tomas’ın öğrencileri 3-2’lik skorla kazanmıştı.

Erkan Özdamar düdük çalacak

Konyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar’ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak. Ankara bölgesi hakemi olan Erkan Özdamar Süper Lig’de 31 maç yönetti. Bu maçların 15’ini ev sahibi, 8’ini ise deplasman takımları kazandı. 8 maç ise berabere sona erdi.

Erkan Özdamar en son Konyaspor’un 11 Eylül 2021 tarihinde Süper Lig’de oynadığı ve 3-1 galip geldiği Altay maçında görev aldı.

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