Konyaspor ile Adana Demirspor 10. randevuda

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak maçla beraber Konyaspor ile Adana Demirspor 10. lig randevusuna çıkacak. Geride kalan maçlarda Konya ekibinin 4’e 2 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Konyaspor, Adana Demirspor’u ağırlayacak. Yarın saat 20.30’da Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanacak mücadelede hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak. Konyaspor geride kalan haftalar sonunda 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 39 puanla 8. sırada yer alırken, Adana Demirspor ise 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 51 puanla 4. basamakta bulunuyor.

Süper Lig’de 10. randevu

Konyaspor ile Adana Demirspor, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 10. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 9 maçta Konyaspor 4 kez sahadan galip ayrılırken, Adana Demirspor ise 2 defa rakibini mağlup etti. 3 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 19 kez gol sevinci yaşarken, Adana Demirspor 7 defa fileleri havalandırdı.

İki takım Konya’da 4 kez rakip oldu. Konyaspor bu müsabakalarda 3 defa galibiyete uzanırken, 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor sahasındaki maçlarda 12 kez gol atma başarısı gösterirken, Adana Demirspor 2 kez gol sevinci yaşadı. Bu sezon ligin ilk yarısında Adana’da oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Sarper Barış Saka düdük çalacak

Konyaspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetecek. Saka’nın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak. Antalya bölgesi hakemi olan Sarper Barış Saka Süper Lig’de 37 maç yönetti. Bu maçların 19’unu ev sahibi, 8’ini ise deplasman takımları kazandı. 10 maç ise berabere sona erdi.

Sarper Barış Saka’nın son yönettiği Konyaspor müsabakası ise 15 Ağustos 2022 tarihinde oynanan ve golsüz beraberlikle tamamlanan Başakşehir maçıydı.