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Konyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Konyaspor, Süper Lig’in 37. haftasında yarın evinde Hatayspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Spor 23.04.2021, 15:12
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Konyaspor, Süper Lig’in 37. haftasında yarın evinde Hatayspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Konyaspor, Süper Lig’in 37. haftasında yarın sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlı takım karşılaşmanın hazırlıklarını, öğle saatlerinde Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.Konya Büyükşehir Stadyumu’nda saat 13.30’da başlayacak maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak.